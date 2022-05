Homem é intubado após levar soco e cair em lanchonete de Rio Preto 

De acordo com o boletim de ocorrência, um suspeito não identificado passava pelo local, quando agrediu o homem; com a queda ele ficou gravemente ferido.

Um homem de 41 anos precisou ser intubado, após levar um soco e cair no chão em uma lanchonete, do bairro Boa Vista em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha, que estava com a vítima, contou que um suspeito não identificado, que passava pelo local, agrediu com um soco o homem na frente do estabelecimento.

Ainda de acordo com o B.O., o impacto fez a vítima cair de forma rápida no chão e ficar gravemente ferida, sendo levada para um hospital particular, onde ficou intubada.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Base. O atual estado de saúde dele não foi informado.

O caso será investigado.

*Informações/g1