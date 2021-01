Homem é flagrado praticando caça irregular e acaba autuado

Indivíduo integrava trio que praticava caça com auxílio de uma espingarda calibre 12 e cães da raça americano. Flagrante ocorreu no município de Santana da Ponte Pensa/SP.

Três pessoas foram flagradas pela Polícia Militar Ambiental praticando caça com a utilização de uma espingarda calibre 12 e cães da raça “americano”, além de apetrechos próprios de caça no domingo (24), na “Estrada 77”, no município de Santana da Ponte Pensa/SP.

De acordo com a informações, os policiais realizavam patrulhamento ambiental quando flagraram os indivíduos e optaram pela abordagem; em seguida, constataram que a arma de fogo estava devidamente registrada.

Ainda durante o procedimento de verificação, notaram que um dos integrantes do trio não possuía autorização do órgão ambiental competente para efetuar a caça (manejo e controle de Javali). Diante da irregularidade flagrada, um auto de infração ambiental por caçar animal da fauna silvestre nativa sem autorização da autoridade competente foi lavrado.