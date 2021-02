Homem é flagrado pela Polícia Ambiental com armadilha de caça e acaba autuado

Flagrante ocorreu próximo ao Córrego do Peba, em Santa Fé do Sul/SP, no último sábado (30).

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento pela proximidade do Córrego do Peba, em Santa Fé do Sul/SP, no último sábado (30), quando se depararam com um indivíduo que estava arrumando uma cerca de uma propriedade rural, e assim que percebeu a presença da equipe policial, tentou esconder um objeto embaixo de uma lona de cor amarela em cima de uma carreta de trator.

Ao suspeitar da atitude, os policiais militares optaram pela abordagem e constataram que o objeto que havia sido escondido tratava-se de uma armadilha de ferro, popularmente conhecida como “jequi” para captura de animais da fauna silvestre nativa.

Questionado à respeito da armadilha, ele teria alegado que o equipamento era de sua propriedade, e que havia armado, porém não havia capturado nenhum animal.

Diante do exposto, o instrumento de caça foi apreendido e depositado no almoxarifado da Base Operacional de Santa Fé do Sul; já o homem foi autuado por caçar animal da fauna silvestre nativa sem autorização da autoridade competente.