Homem é ferido pelo pai com golpe de facão em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima de 36 anos relatou que pai estava embriagado; caso foi registrado como lesão corporal e ninguém foi preso.

Um homem de 36 anos ficou ferido após ser atingido pelo pai, de 73, com um golpe de facão. O caso foi registrado em uma casa da Vila Hipódromo, em São José do Rio Preto/SP, na quinta-feira (14).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que o pai estava embriagado e começou a bater na porta do quarto do filho. Em seguida, o idoso entrou no cômodo e atingiu a mão da vítima com um golpe de facão.

A Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima e o idoso foi encaminhado à Central de Flagrantes. O caso foi registrado como lesão corporal. Ninguém foi preso.

*Informações/g1