Homem é executado com 4 tiros em Votuporanga

Por volta de 01h20 da madrugada da ultima sexta-feira (1º), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de disparos de arma de fogo próximo do cruzamento das ruas Vladimir Casa Grande com Torquato Barbieri, no bairro Estação, zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, no local os militares encontraram Fabiano Cardoso de Matos, de 41 anos, ferido por quatro disparos de arma de fogo; contudo, o atirador havia se evadido.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi chamado para prestar socorro à vítima, mas nada puderam fazer, constatando o óbito no local.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exames necroscópicos. Caso foi registrado na Central de Flagrantes e encaminhado para investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Ainda segundo informações, à vítima possuía histórico criminal e respondeu processos por roubo, furto, extorsão e tráfico de drogas, com passagem pelo sistema prisional.