Homem é executado a tiros em Votuporanga 

Igor Coluzi, de 23 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado, por dupla em motocicleta, no bairro Pró-Povo, zona norte da cidade.

Um homem de 23 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (25) por uma dupla armada e em uma motocicleta, no bairro Pró-Povo, zona norte de Votuporanga/SP. A vítima, Igor Coluzi, foi encontrada no início da manhã dentro de um veículo com marcas de tiros pelo corpo.

De acordo com apurado pelo Diário, a vítima estava dentro de um carro no bairro, quando percebeu a movimentação dos criminosos em uma moto e teria tentado fugir, porém, acabou interceptado e alvejado pelos assassinos que fugiram após os diversos disparos.

Ferido, Igor teria perdido o controle e a caminhonete acabou colidindo contra um poste da rede de energia elétrica. Devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e posteriormente liberado para a família.

O caso deve ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.