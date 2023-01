Homem é executado a tiros em Votuporanga 

Criminosos invadiram uma casa na zona norte da cidade e assassinaram João Paulo Lopes da Silva, de 20 anos, com mais de 10 disparos.

Um homem de 20 anos foi brutalmente assassinado na noite da última quinta-feira (12.jan), no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, dois criminosos perseguiram João Paulo Lopes da Silva, pelas ruas do bairro, até que na tentativa de despistar a dupla, ele teria entrado em uma casa; contudo, os indivíduos invadiram o imóvel e na cozinha o alcançaram e executaram com mais de 10 tiros.

Os criminosos teriam fugido em seguida, em uma motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências em busca dos assassinos, porém, não foram localizados.

A Polícia Científica periciou o local em busca de vestígios que possam ajudar na identificação dos atiradores.

O caso segue para investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

João Paulo residia na Rua Rio Verde, próximo do local do crime; ele deixou os pais: Angelina e Jair; o filho Lucas Mateus; além de demais familiares e amigos.

Seu corpo é velado no Jardim das Flores Cemitério & Crematório e o sepultamento ocorre às 17h, nesta sexta-feira (13).