Homem é executado a tiros em avenida de Andradina 

Caso ocorreu na sexta-feira (12), por volta das 3h. Uma câmera de segurança registrou o crime. Mesmo com a vítima caída no chão, os suspeitos atiram mais uma vez e chutam sua cabeça.

Um homem morreu baleado na Avenida Guanabara em Andradina/SP. O caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (12.mai), por volta das 3h.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido com pelo menos três tiros. Uma câmera de segurança registrou o crime. Pelas imagens que circulam nas redes sociais é possível perceber que o homem tenta correr de ao menos dois criminosos, mas, quando é atingido nas costas, cai no chão.

Mesmo com a vítima caída no chão, os suspeitos atiram mais uma vez e chutam sua cabeça. Depois da ação, eles fogem do local. A motivação do crime não foi esclarecida.

Não há informação se a vítima chegou a ser socorrida ou se morreu no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. Ninguém foi preso.