Homem é esfaqueado por mulher em Fernandópolis 

Vítima, de 45 anos, ficou ferido depois ser atingido por um golpe de faca desferido por uma mulher durante uma discussão em uma residência no Jardim Vila Taiguara.

Um homem de 45 anos ficou ferido após ser esfaqueado por uma mulher durante uma discussão em uma casa localizada na Avenida Duque de Caxias, no bairro Jardim Vila Taiguara, em Fernandópolis/SP, na noite desta terça-feira (5.abr).

De acordo com apurado, os dois estavam no local ingerindo bebida alcoólica e, por motivos ainda a serem esclarecidos, houve um desentendimento, gerando a agressão com uso de uma faca.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima, que teve ferimento superficial, foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou a mulher para o Plantão Policial. Caso é investigado.

*Informações/RegiãoNoroeste