Homem é esfaqueado durante briga de casal em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, casal discutiu e mulher foi agredida, por isso esfaqueou o marido. Ninguém foi preso.

Um homem de 44 anos foi esfaqueado pela mulher durante uma briga entre o casal, na noite de terça-feira (31.mai), no bairro Jardim Vitória Régia, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher de 42 anos contou à polícia que a briga começou quando eles chegaram de um bar. Depois, o marido a agrediu com tapas no rosto e golpes de capacete, mas a mulher pegou uma faca de cozinha e o atingiu no peito.

Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Toninho. O estado de saúde dele não foi informado.

O caso foi registrado na Polícia Civil. Ninguém foi preso.