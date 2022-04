Homem é esfaqueado depois de agredir ex-companheira e filha em Rio Preto 

Mulher esfaqueou agressor para se defender; ele já havia descumprido medida protetiva e tinha passagens pela polícia por lesão corporal.

Um homem de 37 anos foi esfaqueado depois de agredir a ex-companheira e a filha deles, de 14 anos, na madrugada desta quarta-feira (27.abr), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem invadiu a casa da mulher, no bairro Sagrado, e agrediu a menina com um tijolo e uma botina. Depois, ele agrediu a mulher com socos e puxões de cabelo.

Para se proteger, a vítima pegou uma faca e golpeou o homem por diversas vezes, ainda de acordo com o B.O.

O agressor foi levado para o Hospital de Base, onde está internado sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O homem, que já havia descumprido medida protetiva e tinha passagens pela polícia por lesão corporal, será preso em flagrante.

As vítimas foram encaminhadas para o IML (Instituto Médico Legal) para exames de corpo de delito. O caso será investigado.

*Informações/g1