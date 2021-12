Homem é encontrado morto na calçada com nove marcas de tiro em Araçatuba 

Um homem foi encontrado morto na calçada com nove marcas de tiro no bairro Jardim Alvorada, em Araçatuba/SP, na tarde de quinta-feira (2).

Vítima tinha ferimentos na cabeça e no tronco. Moradores disseram à polícia que escutaram tiros e o barulho de uma motocicleta, mas não viram o atirador.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram a vítima caída em uma calçada, com cinco ferimentos na cabeça e quatro no tronco.