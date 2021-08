Homem é encontrado morto em quarto de motel em Rio Preto

Um homem de 41 anos foi encontrado morto em um quarto de motel do Jardim Itapema, em São José do Rio Preto/SP, na manhã de sexta-feira (27).

De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, a vítima chegou ao motel de madrugada e, enquanto esteve no quarto, consumiu bebidas alcoólicas e drogas.