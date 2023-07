Homem é encontrado morto em avenida de Rio Preto 

Vítima não portava documentos, por isso não foi identificada. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Um homem foi encontrado morto na Avenida Sílvio Neviani, às margens da BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quarta-feira (26.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada encontrou o corpo, sem sinais de violência. Não foi especificado o local onde a vítima estava.

Ainda de acordo com o B.O., o homem não portava documentos, por isso não foi identificado. Com ele havia R$ 143 em dinheiro, além de uma moeda do Uruguai.

O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1