Homem é encontrado morto com sinais de violência dentro de banheiro de praça em Monte Aprazível

Suspeita é de que vítima tenha sido esfaqueada. Polícia Civil investiga o caso.

Um homem foi encontrado morto com sinais de violência dentro do banheiro da praça do bairro Vila Aparecida, em Monte Aprazível/SP, na manhã deste sábado (7).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima tenha sido esfaqueada, pois diversas perfurações foram encontradas no pescoço dela.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e atestou o óbito do homem.

Equipes da Polícia Civil compareceram à praça Vila Aparecida para realizar exames periciais. O corpo da vítima será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.

