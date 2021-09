Homem é encontrado morto com perfurações no tórax em rua de Araçatuba 

Segundo o boletim de ocorrência, Filipe Cesar dos Santos, de 30 anos, estava caído sobre uma calçada. Ninguém foi preso.

Um homem de 30 anos foi encontrado morto com perfurações na região do tórax no bairro Núcleo Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba/SP, na noite de segunda-feira (20).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo estava caído sobre uma calçada, na frente de uma casa conhecida por receber usuários de drogas.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte de Filipe Cesar dos Santos.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado. Ninguém foi preso.

*Informações/g1