Homem é encontrado morto com perfurações de faca em Buritama 

Fagner dos Santos Silva, de 35 anos, foi golpeado nas costas, no peito, na cabeça e no pescoço. Polícia Civil investiga o caso.

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado em um alojamento, na Rua Raul Nevack, em Buritama/SP, na manhã da última terça-feira (20.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, Fagner dos Santos Silva foi assassinado com nove golpes de faca nas costas, no peito, na cabeça e no pescoço. Ele foi encontrado morto por duas pessoas que moravam no mesmo alojamento, mas que estavam viajando quando o crime ocorreu.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi achado em estado de decomposição. O caso é investigado como latrocínio, pois a moto que Fagner possuía não foi localizada. O suspeito de matar a vítima não tinha sido identificado até a última atualização desta reportagem.