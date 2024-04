Homem é detido por receptação de ração para frango em Votuporanga 

Flagrante da Polícia Ambiental ocorreu na Rodovia Péricles Bellini; 22 sacos de ração foram recuperados.

Um homem foi detido em flagrante por receptação na noite desta segunda-feira (1º.abr), próximo ao km 127 da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento com vistas a combater furtos e roubos na área rural, quando próximo do bairro Parque Industrial II, observaram um Fiat/Strada trafegando pela rodovia; contudo, o veículo levantou suspeita da equipe, porque aparentava estar com a suspensão traseira baixa, ou seja, poderia transportar alguma carga.

Em seguida, após a abordagem e em vistoria, os policiais encontraram na carroceria, 22 sacos de ração para frango de granja, pesando cada saco 25kg.

Questionado sobre a procedência da carga, o motorista contou que havia adquirido há pouco tempo de um conhecido que é morador e funcionário de uma propriedade rural, no qual trabalha em granjas de frango existentes no referido sítio.

O homem afirmou ainda ter adquirido o carregamento por R$ 500,00; porém explicou que, possivelmente, o proprietário da granja não tinha conhecimento que seu funcionário estava vendendo a ração das granjas com frequência, pois já tinha comprado o produto por 13 vezes.

Após o levantamento de algumas informações, a equipe entrou em contato com o proprietário da propriedade, o qual informou realmente ser o proprietário da ração e não haver autorizado qualquer venda.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado por receptação, ouvido e liberado para responder ao processo em liberdade. O funcionário que vendeu a ração não foi localizado.

O caso é investigado pela Polícia Civil.