Homem é detido com sete facas após ameaçar esposa e sogra em Valentim Gentil 

Indivíduo foi ouvido na Central de Flagrantes de Votuporanga e liberado.

Um homem foi detido por ameaça após ser flagrado com sete facas em Valentim Gentil/SP, neste domingo (23.jul).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de ocorrência de ameaça, onde um homem ameaçava a integridade da companheira e da sogra com facas, pela Rua Onézio José Lopes; em seguida, já pelo local, os PMs localizaram indivíduo que, na primeira tentativa de contato, se recusou a abordagem.

No entanto, após breve negociação, ele lançou as facas de modelos e tamanhos diversos no solo. Os policiais realizaram busca pessoal, fazendo uso de algemas para preservar a integridade física da equipe policial e dos demais envolvidos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e liberado.