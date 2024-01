Homem é detido após três assaltos em Votuporanga 

O indivíduo chegou a ser preso após os crimes a mão armada em estabelecimentos da zona norte; ele foi ouvido e liberado.

Um criminoso foi preso em flagrante depois de realizar três assaltos, supostamente a mão armada, na zona norte de Votuporanga/SP, neste fim de semana.

De acordo com o apurado, cientes dos crimes, policiais militares realizavam patrulhamento, quando o suspeito foi visto e abordado em uma motocicleta Honda/Titan pela Rua Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas. Os PMs chegaram no indivíduo após identificar as características físicas do suspeito em imagens de câmeras de segurança.

O modus operandi do criminoso era basicamente o mesmo, ele adentrava ao estabelecimento vestido com uma camisa de manga longa, branca, e um capacete, rendia os funcionários afirmando estar armado e exigia o dinheiro sob ameaça.

Questionado pelos PMs, ele confessou o cometimento dos roubos e indicou o local de sua residência. Durante diligência no local indicado, foram encontrados os capacetes e as vestimentas utilizadas nos delitos, além de uma motocicleta com sinais de identificação de adulterados. A arma que ele supostamente utilizava nos crimes não foi localizada.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado, pelo menos até que um mandado de prisão seja expedido pela Justiça. A motocicleta foi apreendida.