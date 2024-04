Homem é detido após atear fogo na casa da ex em Votuporanga 

O fogo destruiu o imóvel localizado na Rua Acre e mobilizou o Corpo de Bombeiros; o indivíduo que não aceitou bem a separação foi ouvido e liberado na delegacia.

Um incêndio criminoso em uma casa localizada na Rua Acre, na área central de Votuporanga/SP, na noite de domingo (7.abr), mobilizou os esforços do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o apurado, por volta das 21h, policiais militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de incêndio em residência, e pelo local, em contato com a vítima foram informados de que ela encontrou sua casa em chamas ao retornar ao imóvel.

Segundo testemunhas, o autor do incêndio seria o ex-companheiro da vítima, motivado pela não aceitação da separação. Em patrulhamento pela área, os PMs identificaram o suspeito com base nas descrições fornecidas pelas testemunhas, sendo que com ele havia uma mochila contendo objetos descritos nos relatos das testemunhas, incluindo uma camiseta branca e uma caixa de fósforos.

O indivíduo foi abordado e, embora nada ilícito fosse encontrado inicialmente e negasse as acusações, foi detido para esclarecimentos adicionais. Durante a detenção, foi revelado que existia uma medida protetiva contra o suspeito, emitida em favor da vítima.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e liberado para responder por seus atos em liberdade. O caso é investigado pela Polícia Civil.