Homem é condenado a 13 anos de prisão por matar duas pessoas em acidente na Euclides da Cunha

Douglas Junior Oliveira Giacometi foi acusado de provocar o acidente que matou Valdir do Carmo, de 58 anos, e a mãe dele, Mercedes Correa do Carmo, 85, em 12 de dezembro de 2020. A mulher de Valdir, que também estava no carro, sobreviveu. Ela quebrou a clavícula e teve um ferimento na cabeça.

A defesa do condenado alegou, no curso do processo, que Douglas não agiu com intenção de matar. Na ocasião do acidente, segundo o delegado que conduziu a investigação, peritos concluíram que Douglas estava dirigindo a BMW a uma velocidade entre 180 e 188 km/h. Ele bateu na traseira da Tucson onde estavam as três vítimas, no sentido Santa Fé a Três Fronteiras/SP.

Devido ao impacto, os dois carros ficaram presos entre si e foram arrastados por 148 metros até o canteiro central. Além de não prestar socorro, o condutor da BMW teria tentado fugir do local. Douglas chegou a ser preso, mas foi solto por uma decisão do Tribunal de Justiça e pode recorrer da decisão em liberdade.