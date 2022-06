Homem é baleado no rosto enquanto dirigia em Rio Preto

Vítima foi encaminhada a hospital particular; atirador não foi identificado.

Um homem foi baleado no rosto enquanto dirigia no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto/SP, na noite desta quarta-feira (1º.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, ele e a esposa estavam no carro quando um homem não identificado atirou contra o veículo.

Ainda de acordo com o registro policial, a bala atingiu o rosto do motorista, que dirigiu até a casa dele e chamou o resgate.

O homem foi levado para um hospital particular. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O atirador não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.