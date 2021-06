Homem é autuado por manter canários-da-terra em cativeiro

Polícia Militar Ambiental encontrou os pássaros silvestres em gaiolas, em Jales/SP. Ele terá de pagar multa de R$ 1 mil.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento em decorrência da “Operação Hurancan II”, pelo município de Jales/SP, quando flagraram gaiolas penduradas na parede externa de uma residência, constatando que se tratava de aves mantidas irregularmente em cativeiro, pois não possuíam anilhas de identificação.

De acordo com informações, as aves da fauna silvestre nativa da espécie Canário-da-Terra, foram apreendidas juntamente com as gaiolas e também um alçapão que estava desarmado, porém próximo do local.

Diante do flagrante, foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de R$ 1 mil. As aves foram examinadas por médico veterinário que confirmaram a possibilidade de soltura, sendo elas reintroduzidas em seu habitat.