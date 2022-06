Homem é atropelado por moto na Rodovia Marechal Rondon em Birigui 

Motociclista afirmou que estava escuro e não viu o pedestre; outros três carros se envolveram no acidente.

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na Rodovia Marechal Rondon, em Birigui/SP, no início da manhã desta segunda-feira (6.jun).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem estava no meio da pista quando foi atingido. A motociclista de 20 anos relatou que estava escuro e não viu o pedestre.

Outros três carros não conseguiram desviar do acidente e um bateu na traseira do outro, ainda de acordo com a polícia.

O pedestre e a motociclista foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde. A causa do acidente será apurada pela polícia.

*Com informações do g1