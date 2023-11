Homem é assassinado por dupla armada com fuzis em oficina de Rio Preto 

Câmera de segurança flagrou criminosos armados chegando no estabelecimento do bairro Parque Industrial; Kleber Lúcio Souza de Oliveira, de 45 anos, morreu no local e autores fugiram.

Um homem de 45 anos foi assassinado em uma oficina mecânica localizada na Avenida Cenobelino de Barros Serra, no bairro Parque Industrial, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quinta-feira (9.nov).

Uma câmera de segurança flagrou quando um carro parou na frente da oficina e dois criminosos desceram do veículo segurando fuzis. Eles entraram no comércio, onde permaneceram por segundos. Em seguida, voltaram para o carro e fugiram.

“Sem dúvida foi uma execução. Ele tinha acabado de chegar no trabalho. Estava dando [marcha à] ré em um veículo, quando o pessoal chegou. Em coisa de 15 segundos alvejou e saiu em disparada. […] Ele foi assassinado dentro do carro. Atiraram no parabrisa e atingiram a vítima no veículo que seria levado a conserto”, afirma o delegado Seccional Antônio Nascimento.

Por volta das 12h, a polícia encontrou e apreendeu o carro usado pela dupla para ir à oficina. Kleber Lúcio Souza de Oliveira morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e vai passar por exames. As polícias Militar e Civil foram acionadas e o caso será investigado.

Câmera de monitoramento mostra a chegada dos atiradores no estabelecimento: