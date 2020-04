Homem é assassinado no Carobeiras; Polícia prende principal suspeito

Polícia acredita em latrocínio; já que a moto e pertences da vitimas foram roubados; principal suspeito foi preso na madrugada desta segunda-feira.

Jailson Alves, de 33 anos, tecnólogo, foi encontrado já sem vida neste domingo (26) dentro de casa, no bairro Carobeiras, com um ferimento no pescoço. Roubo seguido de morte (latrocínio) é a principal linha de investigação da Polícia Civil de Votuporanga.

A moto da vítima foi levada pelo assassino e localizada durante a noite, perto do bairro no Jardim De Bortole. Outros pertences pessoais também teriam sido subtraídos da casa. A polícia não encontrou vestígios de arrombamento na residência.

Na madrugada desta segunda-feira (27) a Policia Militar apresentou J.F. de 21 anos, suspeito de ter matado Jailson ao Plantão Policial e ele teria, segundo informações, confessado o crime. Após depoimentos ao delegado de plantão foi decretada sua prisão preventiva para aguardar os tramites da Justiça. Pelo que consta nos autos J.F. seria amigo e vizinho de Jailson.

Jailson trabalhava no setor administrativo do Instituto Federal de Votuporanga, era membro da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém do bairro Pozzobon, além de ter trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde.