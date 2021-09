Homem é assassinado a tiros e atropelado após o crime em Penápolis

Vítima, identificada como Roger Francelino dos Santos, tinha 49 anos.

Roger Francelino dos Santos, de 49 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (4), em Penápolis​/SP​​.​ As informações são do Jornal Interior.

​De acordo com o jornal, a vítima residia no Residencial São Francisco. Uma irmã dele, de 43, registrou um boletim de ocorrência no plantão policial, relatando que soube por testemunhas que o autor ainda teria passado sobre o corpo do homem com um veículo. O crime ocorreu por volta das 2h na Avenida Marginal Winter Alberton.

Segundo o que foi informado, a irmã de Santos contou que recebeu a informação de que a vítima estava em um bar e, por motivos a serem apurados, discutiu com outra pessoa não identificada até agora.

Tiros

Ela deixou o local, porém, retornou mais tarde armada com um revólver, disparando seis vezes contra Santos. Na sequência, teria passado sobre o corpo da vítima com um carro que conduzia antes da fuga. O homem chegou a ser levado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher ainda disse, conforme consta no BO, que o irmão já tinha passagem pela polícia em São Paulo acusado de tráfico de drogas, mas desconhecia se na cidade ele tinha alguma desavença ou se estava sendo ameaçado​.

O local do crime foi periciado e o corpo de Roger foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para a família. O caso é investigado pela Polícia Civil.​

*Informações/sbtinterior