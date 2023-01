Homem é agredido com golpes de facão em Rio Preto 

Briga entre homens começou em uma casa, mas vítima fugiu até Centro Espírita e agressões cessaram quando ela fechou porta de escritório; autor fugiu.

Um homem de 35 anos ficou ferido após ser agredido com golpes de facão, em São José do Rio Preto/SP, na noite de terça-feira (24.jan).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi ferida em uma casa, depois de se envolver em uma briga com outro homem. Ela fugiu até um Centro Espírita, mas o agressor a seguiu e a golpeou por diversas vezes.

As agressões cessaram quando o homem conseguiu fechar a porta do escritório do Centro Espírita e o autor fugiu. Ele não foi localizado.

Ainda de acordo com o B.O., a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base em estado grave.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado como tentativa de homicídio.