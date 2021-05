Homem e adolescente são baleados em frente a padaria em Rio Preto

Segundo o B.O., suspeito fugiu após o crime; adolescente teria sido alvo de bala perdida.

Duas pessoas foram baleadas em frente a uma padaria na Avenida Monte Aprazível, em São José do Rio Preto/SP, na noite de quarta-feira (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi informada de que o autor dos disparos chegou a pé e atirou em um homem, de 31 anos, que estava no estabelecimento. A vítima foi atingida no abdômen e no braço.

Ainda segundo o B.O., um adolescente de 17 anos saía de uma barbearia, ao lado da padaria, quando foi atingido por tiros no braço. As duas vítimas foram socorridas.

A polícia acredita que o homem que estava na padaria seja o alvo dos disparos e que o jovem tenha sido atingido por uma bala perdida, conforme o boletim de ocorrência.

O suspeito não foi identificado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela polícia.

*Com informações do g1