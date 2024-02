Homem é acusado de estupro por duas crianças em Tanabi 

Vítimas de 7 e 11 anos contaram os supostos abusos para as mães, que denunciaram os casos à Polícia Civil.

Duas meninas de 7 e 11 anos acusam um homem de aproximadamente 25 anos de estupro, em Tanabi/SP. Segundo informações da Polícia Civil, ele é padrasto da menina de 11 anos e ex-padrasto da garotinha de 7 – o crime teria acontecido quando ela tinha cinco anos de idade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, na semana passada, a criança de 11 anos deu entrada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto/SP e passou por exames. A vítima contou à mãe como a violência sexual aconteceu; a mulher disse para a polícia que, quando sai de casa, a filha fica com os avós, mas agora o marido está desempregado.

A outra menina, de 7 anos, contou para a mãe que o ex-padrasto cometeu os abusos quando ela tinha 5 anos. A criança contou ainda que não gostava do homem e se sentiu corajosa para contar os fatos após ver que outra garota denunciou o homem.

A Polícia Civil requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) o exame sexológico para as vítimas. O homem será investigado.