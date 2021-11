Homem desobedece a medida protetiva e é preso em Floreal 

Indivíduo de 36 anos havia sido preso no último dia 3, mas acabou liberado em liberdade provisória, porém, acabou descumprindo decisão judicial por duas vezes.

Nesta terça-feira (9), um morador de Floreal/SP, de 36 anos, foi preso pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar por descumprimento de medida protetiva. A decisão da Justiça determinou o afastamento dele da ex-companheira, o que foi violado.

De acordo com apurado, o indivíduo foi preso em flagrante por violência doméstica no último dia 3, sendo beneficiado com liberdade provisória mediante a medida de proteção, a qual descumpriu por duas vezes. Diante das reiteradas desobediências, o homem foi preso e levado para a cadeia de Paulo de Faria/SP.