Homem de 55 anos morre após ser esfaqueado em Votuporanga 

Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, foi encontrado já morto, em uma calçada na Rua Paraíba, no bairro Palmeiras, na noite deste domingo (3); nenhum suspeito foi preso.

Um homem de 55 anos foi assassinado a facadas, na noite do domingo (3), no bairro Paineiras, em Votuporanga/SP. Álvaro Benedito Manente foi encontrado em uma calçada da Rua Paraíba, apresentando golpes de faca no pescoço, no peito e na barriga.

De acordo com informações, à hipótese é de que tudo tenha acontecido durante uma discussão nas proximidades do local. Uma testemunha teria contado que ocorreu um bate-boca entre a vítima e um possível autor dos golpes e tudo teria ocorrido momentos antes de Álvaro ter sido encontrado já sem vida.

Após ter sido atingido pelas facadas, Álvaro, teria saído e tentado voltar para a sua residência dirigindo a sua motocicleta; quando, caiu na calçada e a vizinhança acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas chegaram à ir ao local, porém constatou o óbito e encaminhou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal).

O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que trabalha para capturar o suspeito apontado pela testemunha no momento em que o boletim de ocorrência foi realizado.

Álvaro que ficou conhecido por possuir um carrinho de lanche na área central da cidade é velado no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento é previsto para às 13h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.