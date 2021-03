Homem de 55 anos morre após ser baleado na frente de bar em Araçatuba 

Ivo Hugo de Pinho atirou na perna de um homem. Em seguida, um terceiro suspeito baleou Ivo, que morreu no local.

Um homem morreu e outro ficou ferido depois que foram baleados na frente de um bar do bairro Alvorada, em Araçatuba/SP, no domingo (28).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, Ivo Hugo de Pinho, de 55 anos, chegou ao local e atirou em um homem, de 34 anos, que conversava com amigos no local. Os disparos atingiram a perna dele.

Em seguida, Ivo morreu após ser atingido por disparos na cabeça e nas costas. Contudo, o suspeito de atirar não foi identificado, ainda de acordo com o B.O.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), já o homem ferido foi socorrido e encaminhado à Santa Casa. A polícia vai investigar o caso.

*Foto: Lázaro Jr/Hoje Mais Araçatuba