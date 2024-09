Homem de 43 anos é morto pela esposa a facadas, em Tanabi 

Fernando Benedito Vicente, conhecido como “Buchecha”, foi atacado em frente à casa do casal; ela foi presa em flagrante.

Um homem identificado como Fernando Benedito Vicente, de 43 anos, conhecido como “Buchecha”, foi morto pela própria esposa em Tanabi/SP. O crime ocorreu na noite de sábado (31.ago), na residência do casal, localizada no bairro Sítio do Estado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h52 para atender a uma ocorrência de esfaqueamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Fernando caído em frente à casa, ainda com vida, mas gravemente ferido. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelos socorristas, ele não resistiu e morreu a caminho da Santa Casa de Tanabi.

Após o ataque, a esposa identificada como Bruna Cristina Borges Divino fugiu do local, mas foi localizada na casa de sua mãe pela equipe policial. Em depoimento, ela admitiu ter desferido o golpe de faca contra o marido.

Ela foi presa em flagrante por homicídio doloso e conduzida à Santa Casa de Tanabi para atendimento médico. Após ser liberada, foi levada à delegacia de plantão em Mirassol/SP, onde o delegado Dr. Jairo Benetti confirmou a prisão.

O corpo de Fernando foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP e, posteriormente, liberado para a família. Ele foi sepultado no domingo (1°), no cemitério Jardim da Igualdade, em Tanabi.

A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso. A esposa permanece à disposição da Justiça.

