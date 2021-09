Homem de 32 anos bate moto e morre em acidente na SP 310

Morreu às 22h do último sábado (18) um técnico de 32 anos que durante a condução de sua moto na Rodovia Washington Luís acabou colidindo na traseira de um caminhão.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram uma equipe da Polícia Militar Rodoviária que no local foi recebida por uma viatura do SAMU já realizando os primeiros socorros no motociclista, que não suportou os ferimentos e morreu.

Os policiais constataram que na rodovia apenas estava à vítima e sua moto, deixada no canteiro da pista, e até o fechamento da ocorrência o caminhão e seu condutor não foram identificados.

A identidade do técnico foi fornecida por sua ex-namorada, que foi acionada através das informações encontradas no telefone da vítima.

Após acionarem a perícia técnica e a funerária de plantão os policiais se dirigiram para a Central de Flagrantes para registrar um boletim de ocorrência sobre um homicídio culposo na direção de veículo que posteriormente será investigado pelo 7º Distrito Policial.

Bruna MARQUES – Redação Jornal DHoje Interior