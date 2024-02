Homem condenado por estupro de vulnerável contra a enteada é preso em Potirendaba 

Caso começou a ser investigado em 2018, quando equipes do Conselho Tutelar encontraram a menina com marcas de agressão no pescoço.

Um homem de 35 anos condenado a oito anos de prisão por estupro de vulnerável contra a enteada foi preso pela Polícia Civil de Potirendaba/SP, nesta quarta-feira (31.jan).

O caso começou a ser investigado em 2018, quando equipes do Conselho Tutelar receberam a denúncia de maus-tratos contra a criança.

A equipe encontrou a menina na rua com marcas de agressão no pescoço. Ela relatou que foi esganada pelo padrasto e foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Na ocasião, a Polícia Civil instaurou inquérito e a criança foi levada a um abrigo.

Durante a investigação, a polícia constatou que a criança também foi abusada sexualmente pelo homem. Com a conclusão do inquérito, o Ministério Público pediu a prisão do suspeito por estupro de vulnerável, concedida pela Justiça.

De acordo com a polícia, o homem foi localizado durante o cumprimento da medida. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Presos da Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto/SP.

