Homem bêbado é preso após espancar esposa e filho em Votuporanga 

Menino de 10 anos teve o braço quebrado por uma paulada; ele segue internado na Santa Casa.

Um homem foi preso na noite do último sábado (9.mar) depois de espancar a própria esposa e quebrar o braço do filho a pauladas, na casa da família, na Rua Dos Cadetes, no bairro São João.

De acordo com o apurado, o homem, alterado em decorrência do uso de bebidas alcoólicas, teria se envolvido em uma discussão acalorada, e em determinado momento, passou a agredir as vítimas, ferindo o menino gravemente.

Enquanto as vítimas eram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o indivíduo tentou fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar, sendo apresentado na Central de Flagrantes.

Nesta segunda-feira (11), a reportagem procurou a Santa Casa de Votuporanga, que informou em nota que “H.A.G.M., de 10 anos, deu entrada no Pronto Socorro. Ele segue internado.”