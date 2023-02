Homem baleado por companheira policial militar morre em Araçatuba 

Mulher de 28 anos relatou que atirou para tentar se defender de agressões, em Araçatuba/SP; homem foi socorrido com perfurações no tórax, abdômen, braço e perna, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem de 30 anos baleado pela companheira policial militar morreu na madrugada desta terça-feira (7.fev), em Araçatuba/SP.

Segundo a Polícia Civil, os fatos ocorreram dentro da residência do casal no bairro Pinheiros, quando a mulher, de 28 anos, atirou uma vez no marido para se defender de agressões.

Mesmo ferido, o ex-policial militar Matheus Mendonça Rodrigues tentou estrangular a esposa e foi baleado outras vezes.

Ele foi socorrido e levado à Santa Casa de Araçatuba, com perfurações no tórax, abdômen, braço e perna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A policial militar que discou 190 e confessou que havia atirado no companheiro. Ela prestou depoimento e foi liberada.

A mulher precisou receber atendimento médico, pois estava com marcas pelo corpo. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1