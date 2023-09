Homem baleado em Votuporanga morre após 15 dias no Hospital de Base 

Claudomiro Dias dos Santos, de 58 anos, mais conhecido como ‘Japão’, foi alvejado por quatro tiros no bairro Estação; caso é investigado.

Claudomiro Dias dos Santos, amplamente conhecido na comunidade como “Japão”, faleceu na manhã desta segunda-feira (18.set) após lutar pela vida por 15 dias no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. Claudomiro foi baleado no domingo (3), na Rua Valdimir R Casagrande, no bairro Estação.

Por razões ainda não esclarecidas, Claudomiro foi alvo de um ataque que resultou em quatro tiros pelas costas. Ele foi rapidamente socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga e posteriormente transferido para o Hospital de Base, onde permaneceu internado em estado grave.

A Polícia Civil continua com as investigações para esclarecer os motivos e identificar o responsável pelos disparos. Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

“Japão”, como era conhecido entre os familiares e amigos, era autônomo e deixa dois filhos: Danieber e Lilian; além de demais familiares e amigos.