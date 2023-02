Homem atira em motorista e é atropelado por duas vezes em Rio Preto 

Condutor do carro fugiu e motociclista baleado foi encaminhado ao hospital.

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após ser atropelado por duas vezes no bairro Jardim Mugnaini, em São José do Rio Preto/SP, na tarde da última quarta-feira (2.jan). O acidente aconteceu depois que a vítima atirou contra o motorista do carro.

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista trafegava no bairro quando atirou contra o motorista do carro, de 22 anos. Em seguida, o jovem atropelou o autor dos disparos e fugiu.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital de Base. O estado de saúde não foi informado.

O carro foi encontrado em uma oficina, mas o condutor não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1