Homem agride esposa, degola papagaio e é multado em R$ 6 mil em Jales  

Indivíduo embriagado contou na Delegacia de Polícia, que ave mantida ilegalmente em sua casa o teria ‘bicado’, enquanto ele limpava o viveiro.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada para atendimento de ocorrência de maus-tratos contra animal silvestre em Jales/SP.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam policiamento ambiental rural, quando foram acionados e se deslocaram até a Central de Polícia, onde estava sendo apresentado uma ocorrência de violência doméstica e maus-tratos a animais silvestres.

No local, os policiais foram informados de que o suspeito que teria agredido a esposa, na sexta-feira (27) teria sido ‘bicado’ pela ave da fauna silvestre (Papagaio-verdadeiro), ao qual mantinha sem autorização do órgão ambiental competente, enquanto limpava o viveiro em que prendia o papagaio. Irritado, o indivíduo teria arremessado a ave contra o chão e desferido alguns chutes até o animal desmaiar.

Contudo, no sábado (28), o homem teria chegado embriagado em casa e decapitado o papagaio com as próprias mãos.

Diante dos fatos, os policiais militares ambientais autuaram administrativamente o indivíduo em R$ 6 mil “por praticar ato de maus-tratos a animais silvestres”, sendo valorado, tendo em vista à morte da ave.