Homem agredido a cadeiradas ao tentar matar ex-mulher em padaria tem prisão preventiva decretada 

Caso foi registrado na segunda-feira (20), em Palmeira D´Oeste/SP. Mulher saiu ilesa após receber ajuda de clientes e funcionários do estabelecimento.

O homem de 32 anos preso na tarde da última segunda-feira (20.jun), em Palmeira D´Oeste/SP, após perseguir e tentar esfaquear a ex-mulher dentro de uma padaria passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). A vítima conseguiu fugir do ex-marido e não ficou ferida.

Nas imagens captadas por câmeras de segurança é possível ver quando a mulher foi surpreendida pelo suspeito em um estacionamento. Ela percebeu que o ex-marido estava armado com uma faca e saiu correndo em direção à padaria onde trabalha.

Em seguida, ela entra no estabelecimento para se esconder, mas foi perseguida pelo indivíduo e quase levou uma facada na região do pescoço. Clientes e funcionários do estabelecimento perceberam a situação, pegaram cadeiras e agrediram o homem.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o agressor para a delegacia. O delegado de plantão estipulou fiança de R$ 1,5 mil, mas o homem não pagou a quantia e foi levado à cadeia de Santa Fé do Sul/SP.

O caso foi registrado como ameaça, contravenções penais, violência doméstica e lesão corporal.

Homem invade padaria, tenta matar ex-mulher e é agredido a cadeiradas em Palmeira D´Oeste: