Homem acusado de matar empresário com tiros na cabeça é condenado a nove anos de prisão em Araçatuba

Segundo o Tribunal de justiça de São Paulo (TJ-SP), Sílvio foi denunciado por homicídio, furto e receptação. Ele fugiu depois de cometer o assassinato, mas foi preso em Mirassol/SP, no ano de 2020.

No dia do homicídio, o empresário foi encontrado caído no chão, com ferimentos de arma de fogo na cabeça. Ele estava nos fundos de uma fábrica de doces, onde também morava.