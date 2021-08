Hoje se comemora o Dia do Psicólogo

(Raquel Martins Sartori)

A comemoração do dia do psicólogo em 27 de agosto marca a regulação da profissão no Brasil, que aconteceu no ano de 1962. Ao longo desses cinquenta e nove anos em que a profissão está regulamentada no país, é notória a ampliação das atividades dessa categoria profissional. Na contemporaneidade, a busca por maior bem-estar e melhores condições de qualidade de vida tem favorecido o reconhecimento e valorização desse profissional nos mais diversos cenários.

O cuidado com o bem-estar psicológico situa-se como um cuidado com a saúde das pessoas. A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde a década de 40, reconhece a saúde não apenas como a ausência de uma doença ou enfermidade, mas sim, como “um estado completo de bem-estar físico, mental e social”. Assim, a presença de um psicólogo nas mais variadas instituições favorece o planejamento de estratégias que visam a qualidade das interações sociais, a intermediação de conflitos e o respeito aos direitos humanos essenciais de todos os envolvidos.

Observa-se assim, que além da tradicional área de atuação que é a clínica, a Psicologia insere-se em vários cenários profissionais diferentes. A formação em Psicologia habilita o profissional a atuar em qualquer uma das áreas previstas pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo elas: Psicologia Escolar/Educacional; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psicologia de Trânsito; Psicologia Jurídica; Psicologia do Esporte; Psicologia Clínica; Psicologia Hospitalar; Psicopedagogia; Psicomotricidade; Psicologia Social; Neuropsicologia.

O psicólogo geralmente é lembrando quando problemas de ordem individual ou institucional já estão instalados e muitas vezes, até agravados. Todavia, a Psicologia também pode atuar com foco em um caráter preventivo. O cuidado com as relações interpessoais, o desenvolvimento e ampliação de algumas habilidades e estratégias individuais pode ser diferencial para garantir um clima harmônico e positivamente associado com bem-estar emocional e qualidade de vida.

A pandemia produziu uma série de efeitos emocionais deletérios sobre as pessoas. Desestabilizou muitas áreas da vida, como a rotina familiar, segurança financeira e do trabalho, a saúde de pessoas amadas, as atividades de lazer e sociais, além dos riscos e danos à própria saúde física. Frente a todos esses conflitos e danos vividos, a saúde emocional das pessoas ficou muito abalada. Altos níveis de ansiedade, estresse, sentimento de exaustão e sintomas depressivos foram observados em maior frequência e intensidade em todas as faixas etárias. Nesse cenário, o psicólogo foi um profissional essencial para fornecer apoio e auxílio na estruturação de meios para o enfrentamento das novas condições.

Uma profissão de cuidado e respeito com o ser humano, cujo instrumento de trabalho são apenas suas palavras, fundadas na análise técnica, ética e sensível ao outro. Meus sinceros cumprimentos a todos os psicólogos, nessa trajetória de empenho e batalhas por transformações que promovam a qualidade de vida das pessoas.