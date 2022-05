Hoje! Maiara e Maraisa encerram o Valentim Rodeio Show 2022 

Evento em comemoração aos 79 anos de fundação do município de Valentim Gentil/SP apresenta ampla grade de shows e a tradicional montaria em touros.

O município vizinho, Valentim Gentil/SP, que completa no próximo dia 3 de maio, 79 anos de fundação, e recebe como parte das comemorações, desde a última quarta-feira (27.abr), o Valentim Rodeio Show 2022. A abertura contou com apresentação gratuita da dupla Matogrosso e Mathias no Recinto Municipal “Maria Cavalin”.

Na quinta-feira (28), João Bosco & Vinicius subiram ao palco, com entrada solidária; onde alimentos não perecíveis foram arrecadados e serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Já na sexta-feira, Bruno e Marrone ficaram encarregados de animar o público.

Neste sábado (30), quarto e último dia da festa, é a vez de Maiara e Maraisa subirem ao palco e encerrarem o Valentim Rodeio Show 2022, com ingressos na venda antecipada a R$ 60 (pista) e R$ 160 (camarote).

Além da grade de shows, o evento conta com a tradicional montaria em touros.

Na próxima terça-feira (3.mai), dia do aniversário de Valentim Gentil, será realizado o hasteamento dos pavilhões às 8h em frente à Prefeitura. E às 19h30 será celebrada a Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade, na Igreja Matriz de São Sebastião. Toda comunidade está convidada a participar.

Localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, a cidade destaca-se pelos grandes administradores que contribuíram para a história do município e o povo abençoado, hospitaleiro e trabalhador.

“Celebrando os 79 anos do município, não poderíamos deixar de destacar os grandes administradores que contribuíram para a história da cidade, além do povo abençoado, hospitaleiro e trabalhador. Esperamos muito por este momento, em poder comemorar e realizar a festa que o nosso povo tanto gosta”, afirmou o prefeito Adilson Segura.