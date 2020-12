Hidrelétrica Água Vermelha tem o pior nível do Brasil

É crítica a situação do reservatório Água Vermelha, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Ele tem o menor volume de água de todo o sistema gerador de energia brasileiro, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

No sábado (5), o reservatório estava com 1,62% do volume útil, o que deixa a operação em risco. A baixa é resultado da longa estiagem na região neste ano.

Além da área represada, braços alagados secaram em várias cidades da região, praticamente extinguindo pontos turísticos e pesca.

Com o início das chuvas, a esperança de moradores, pescadores e comerciantes é o restabelecimento do nível do reservatório.