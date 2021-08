Heuller Trento anuncia que disputará a prefeitura de Votuporanga 

O coordenador regional do Partido Podemos deixou claro que a intenção é somente para 2028, e que pretende suceder Jorge Seba.

O jovem coordenador regional do Partido Podemos, Heuller Trento, que têm figurado nos holofotes políticos nos últimos dias após um desentendimento na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, envolvendo o vereador Renato Abdala (Patriota) e a exoneração do ex-vereador Hery Kattwinkel, anunciou nesta quinta-feira (5), que colocou seu nome à disposição nas eleições municipais de 2028, ou seja, seria o nome para suceder o prefeito Jorge Seba (PSDB).

Um texto publicado por Heuller Trento diz: “Estão me projetando politicamente no município no qual eu tanto amo (Votuporanga)… cidade esta do meu saudoso Avô ANTÔNIO TRENTO (in memória) homem de conduta honrosa, sem nenhuma macula, adorado por todos e todas da nossa cidade… que sempre nos educou no caminho da honestidade e transparência… elevo meu pensamento à sua imagem e o meu coração se derrama em tristeza… Deus o recolheu em fevereiro deste ano… muita falta faz em nossa estrutura familiar… Ressalto que JAMAIS tive interesses e desejos políticos em nenhum nível… há 13 anos trabalho no CONGRESSO NACIONAL, servindo o povo brasileiro… levando saúde, educação, segurança, infraestrutura, investimentos… trabalhando para levar o bem social para os municípios do nosso País. Quero hoje declarar oficialmente em nota que coloco meu nome à disposição para disputa ao pleito eleitoral majoritário no município de Votuporanga de (2028) (eleições Municipais de 2028) para SUCEDER o brilhante e transparente governo que o nosso Prefeito Municipal Jorge Seba vem conduzindo… Atenciosamente. HEULLER TRENTO. BRASÍLIA, 04 de agosto de 2021.”

O anúncio gerou reações no meio político, Hery Kattwinkel afirmou ao Diário: “Isso só demonstra aquilo que a gente vem falando desde o começo, que existe uma proximidade entre o Partido Podemos e o governo Jorge Seba, uma aliança e que tentaram me colocar no balaio e não aceitei. Eu tenho minhas convicções próprias, tenho valores e não preço. Isso só demonstra o jogo político que é feito nos bastidores, não me surpreende. Só o parabenizo por ser o candidato do grupão. É legítimo, o povo vai escolher nas urnas”.