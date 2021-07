Hery Kattwinkel pede que Poder Executivo retire projeto da ‘Taxa do Lixo’ 

O advogado e ex-vereador votuporanguense destacou que o partido Podemos está empenhado na causa e que, caso venha a ser criada a taxa, ingressará com ação judicial para derrubar a lei municipal.

O advogado e ex-vereador, Hery Kattwinkel, na condição de assessor parlamentar da deputada federal Renata Abreu (Podemos), está solicitando ao Poder Executivo que retire o projeto conhecido como “Taxa do Lixo”, que, caso aprovado pela Câmara Municipal, incluirá o aumento na tarifa de água emitida pela Saev Ambiental.

Neste sentido, Hery informou que irá debater com o Governo e estudar medidas que os contribuintes não sejam prejudicados com a criação desta taxa do lixo.

Hery destacou que o partido Podemos está junto nesta causa e que, caso venha a ser criada a taxa, ingressará com ação judicial para derrubar a lei municipal. “Assim é a forma do PODEMOS agir, sempre buscando o diálogo com os poderes constituídos e a população votuporanguense”, destacou.

O advogado destacou que a população não pode ser prejudicada com a criação de mais uma taxa, mesmo essa sendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

“O projeto já se encontra tramitando na Câmara Municipal, isso não significa que os vereadores devem aprovar, vamos formar um amplo debate neste sentido, e me coloco à disposição junto ao nosso partido Podemos para que essa proposta seja retirada de pauta, beneficiando a comunidade votuporanguense”, destacou Hery.

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), assim como Osmair Ferrari (PSBD) já se posicionaram radicalmente contrários a criação da taxa do lixo.

O Projeto de Lei foi enviado pelo Executivo e lido na Sessão Ordinária da última segunda-feira, sendo encaminhado para debate junto às comissões permanentes da Câmara Municipal de Votuporanga.