Hery Kattwinkel assume assessoria da deputada federal Renata Abreu

O ex-vereador votuporanguense e advogado Hery Kattwinkel assumiu no último dia 3 o cargo de assessor parlamentar no gabinete da deputada federal Renata Abreu (Podemos), em Brasília/DF.

